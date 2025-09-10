Nato riunita, discute reazione ai droni russi in Polonia

agenzia

'Il segretario generale è in contatto con la leadership polacca'

BRUXELLES, 10 SET – “Il Consiglio Nord Atlantico si riunisce questa mattina per una sessione ordinaria e discuterà della risposta della Nato ai droni che sono entrati in Polonia durante la notte”. Lo fa sapere la portavoce dell’Alleanza. “Numerosi droni sono entrati nello spazio aereo polacco durante la notte e sono stati intercettati dalle difese aeree polacche e della Nato. Il segretario generale è in contatto con la leadership polacca e la Nato si sta consultando attentamente con la Polonia”.

