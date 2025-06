Nato: Schlein, ‘grave Meloni non creda in difesa comune europea’**

agenzia

Roma, 25 giu. “La cosa grave che ha detto oggi la Presidente del Consiglio è che non crede nella difesa comune europea. Ha detto c’è già la Nato. Attenzione qui stiamo facendo una grande confusione. L’unico modo in uno scenario geopolitico così incerto per garantire la sicurezza europea, è fare un salto in avanti verso una difesa comune e integrata europea. Non certo verso il riarmo dei singoli benefici 27 stati europei con 27 diversi eserciti non coordinati tra di loro e privi quindi di un’efficacia deterrente anche verso Putin”. Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.

