Nato: Schlein, ‘Meloni doveva fare come Sanchez, ma non sa dire no a Trump’**

agenzia

Roma, 25 giu. L’Italia doveva dire no all’aumento delle spese militari al 5% e restare dentro l’alleanza “così come rimane dentro l’alleanza atlantica anche la Spagna: io ho detto a Giorgia Meloni che nell’interesse dell’Italia e per non mettere un’ipoteca sul futuro delle prossime generazioni, lei doveva tenere la stessa posizione della Spagna che ha confermato l’impegno Nato e ha confermato gli obiettivi di capacità ma ha rivendicato di poterli raggiungere senza un aumento al 5%, ma fermandosi al 2,5% del Pil e hanno raggiunto un accordo”. Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7 a chi le chiede come si sarebbe comportata se fosse stata lei la presidente del Consiglio.