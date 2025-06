Nato: Schlein, ‘spesa armi regalo a nazionalisti, così si segretola Ue’**

agenzia

Roma, 25 giu. “E’ evidente che l’Europa oggi non possa più affidarsi ad altri per la propria sicurezza, però la storia dell’Europa nasce esattamente dalle ceneri di due guerre mondiali prodotte dal nazionalismo. Perché il nazionalismo nella storia ha sempre prodotto una cosa sola, la guerra”. Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.

“E questi nazionalisti non hanno mai creduto nelle sedi multilaterali che infatti delegittimano costantemente. Quante volte Trump e Netanyahu ultimamente hanno attaccato e delegittimato sia le Nazioni Unite che le corti internazionali? I nazionalisti non hanno mai creduto nell’Europa unita, nell’Europa federale e in un esercito comune europeo. E guarda caso, guardi dove ci hanno portato oggi. Non ci hanno mai creduto e oggi ci raccontano che siccome l’Europa è incompiuta e l’Onu è fragile, allora bisogna riarmare i singoli Stati fino ai denti per garantire più sicurezza, ma è una grande illusione”.