Naufragio al largo della Mauritania, 15 morti e 190 dispersi

agenzia

Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim)

NOUAKCHOTT, 24 LUG – È di 15 morti e oltre 190 dispersi il bilancio del naufragio di migranti al largo delle coste della Mauritania: lo dichiara l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Vittime e dispersi viaggiavano su un barcone che si è rovesciato al largo della coste della Mauritania, come hanno precisato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e fonti locali. “Siamo profondamente rattristati per la morte di 15 migranti e stimiamo la scomparsa in mare di 195 persone dopo che il barcone si è capovolto a Nouakchott (capitale della Mauritania, ndr)”, ha postato l’Oim su X. Un funzionario della guardia costiera mauritana ha riferito in condizioni di anonimato che sono stati recuperati almeno 25 corpi e sono state salvate 103 persone, mentre risultano disperse diverse decine di migranti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA