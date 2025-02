Naufragio Bayesian: il recupero veliero dal 20 aprile al 10 maggio

agenzia

Palermo, 27 feb. Adnkronos) – Inizieranno il prossimo 20 aprile e dureranno almeno fino al 10 maggio le operazioni di recupero del veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello (Palermo) durante una tempesta. Il veliero, come si apprende, sarà recuperato senza l’albero da 75 metri che verrà tagliato prima di iniziare i lavori di recupero. Il costo dell’intervento di recupero sarà a carico dei proprietari. Subito dopo il recupero del veliero, l’imbarcazione sarà trasferita al porto di Termini Imerese dove saranno eseguiti i rilievi necessari come disposto dalla procura, guidata da Ambrogio Cartosio. Gli inquirenti che indagano per omicidio colposo cercano di capire perché il veliero sia colato a picco. Nel naufragio morirono sette persone, tra cui il proprietario della imbarcazione, il magnate inglese Mike Lynch, sua figlia 17enne Hannah, i coniugi Chris e Neda Morvillo, Jonathan e Judy Bloomer oltre al cuoco di bordo Recaldo Thomas. Per il naufragio sono indagati per omicidio plurimo e naufragio colposi il comandante, il neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, inglese, e il marinaio connazionale Matthew Griffith, di guardia in plancia al momento dell’affondamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA