Naufragio in area Sar Malta,tra i dispersi bimbo di 1 anno

agenzia

Secondo i sopravvissuti. I bambini morti avevano 2 e 3 anni

LAMPEDUSA, 27 GEN – Sono di due maschietti, di due e tre anni, i cadaveri sbarcati ieri sera a Lampedusa e portati nella camera mortuaria di Cala Pisana. A recuperarli, in area Sar Maltese, a 53 miglia nautiche dalla maggiore delle isole Pelagie, era stato l’equipaggio della nave ong Sea Punk che li ha poi trasbordati, così come i 15 naufraghi, sulla motovedetta della guardia costiera. I genitori dei bimbi morti annegati sono fra i sopravvissuti. Stando a quanto emerge dai racconti dei 14 migranti (uno è minorenne e non viene sentito), originari di Nigeria e Camerun, vi sarebbero due dispersi, fra cui un altro bimbo, di poco più di un anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA