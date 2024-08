Naufragio Palermo: comandante Sir Robert, ‘ho visto spezzarsi albero veliero alto 72 metri**

agenzia

Porticello (Palermo), 19 ago. “Il vento era forte, fortissimo. All’improvviso ho visto l’albero maestro del veliero, alto 72 metri, piegarsi e poi spezzarsi e cadere in acqua. E’ successo tutto i pochissimi istanti”. A dirlo è Karsten Börner, il comandante della imbarcazione Sir Robert Baden Powell, la nave olandese che per primo ha soccorso il veliero Bayesan, affondato all’alba di oggi davanti alla costa di Porticello (Palermo). Il comandante, tedesco, è arrivato sulla terraferma con il tender della sua barca. “C’era in corso una tempesta – dice ancora visibilmente scosso – volevamo spostarci da lì ma non abbiamo avuto il tempo”. Il comandante con il tendere è riuscito a salvare 15 passeggeri del veliero britannico. “Quando siamo tornati non c’era più nessuno in acqua”, dice.

