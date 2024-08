Naufragio Palermo: dopo interrogatorio capitano indagato resta in hotel**

agenzia

Santa Flavia (Palermo), 27 ago. Rimane al momento all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo) il capitano del veliero affondato James Cutfield, che oggi pomeriggio, durante l’interrogatorio dei pm si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al momento non ha alcun obbligo di restare, ma potrebbe rimanere ancora in Italia per parlare con i suoi legali e decidere una strategia difensiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA