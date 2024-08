Naufragio Palermo: prosegue inchiesta Procura, al vaglio degli inquirenti video e foto

agenzia

Termini Imerese (Palermo), 22 ago. prosegue a ritmo incessante l’inchiesta della Procura di Termini Imerese (Palermo), guidata da Ambrogio Cartosio, per fare luce sul naufragio avvenuto a Porticello (Palermo) all’alba di lunedì. La procura indaga per naufragio e omicidio plurimo colposo, al momento contro ignoti. Al vaglio dei pm anche i video e le fotografie scattate la notte della tempesta da alcuni abitanti della zona, ma anche le telecamere di sorveglianza, in particolare di un cantiere nautico, che puntava la telecamera proprio sulla barca e di una villa privata. La Guardia costiera, nei giorni scorsi, ha visitato tutte le case private e i luoghi pubblici con le telecamere di sorveglianza puntate proprio sul mare. Dalle immagini si vede la barca, il veliero britannico Bayesian, che nel giro di pochi minuti è affondato sotto il mare in tempesta. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati dagli inquirenti i 15 sopravvissuti al naufragio, tutti ospiti all’Hotel Domina di Santa Flavia (Palermo). Ma nessuno è stato ascoltato accompagnato da un legale. Quindi, fino a questo momento, come confermano fonti qualificate all’Adnkronos, nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Ma la situazione potrebbe cambiare a breve, quando potrebbero scattare i primi avvisi di garanzia. A partire dal comandante della barca James Cutfield di 53 anni, neozelandese. E’ stato interrogato a lungo due giorni fa. Gli inquirenti gli hanno chiesto cosa fosse accaduto all’alba di lunedì, momento per momento, dopo l’arrivo della tempesta. Ma ha ribadito che è “accaduto tutto in pochi minuti”. Intanto, si aspetta l’autopsia sui sei corpi ritrovati fino a questo momento. Il pm ancora non ha disposto l’esame autoptico.

