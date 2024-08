Naufragio Palermo: società gestione Bayesian ‘nostra priorità cooperazione con autorità’**

agenzia

Porticello (Palermo), 23 ago. Camper & Nicholsons, società di gestione della barca a vela Bayesian “conferma purtroppo che i corpi di tutti e sei le persone disperse dopo l’affondamento dello yacht sono stati recuperati”. “Lo yacht Bayesian si è imbattuto in condizioni meteo fortemente avverse ed è affondato nelle acque antistanti Porticello-Palermo alle 4.30 circa ora locale di lunedì 19 agosto 2024, con 22 persone a bordo- si legge in una nota -Grazie ai continui sforzi della Guardia Costiera italiana, dei Vigili del Fuoco, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri, oltre ai pescatori che si trovavano nei pressi e ad altri soggetti pubblici, 15 persone sono state salvate subito dopo l’affondamento”.