Nave Mare Jonio salva 114 migranti, anche bimba di 20 giorni

agenzia

Assegnato il porto di Pozzallo per lo sbarco

PALERMO, 24 MAR – La nave Mare Jonio ha soccorso 114 migranti, tra cui donne e bambini, in due operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale. Lo ha reso noto la stessa Ong, aggiungendo che le autorità italiane hanno assegnato per lo sbarco il porto di Pozzallo, dove si sta recando anche il capo missione Luca Casarini, che coordina le operazioni da terra. La prima imbarcazione, con 55 persone a bordo in fuga dalla Libia, è stata soccorsa ieri sera nella acque della Tunisia. Una barca in legno sovraffollata di persone, che rischiava il naufragio. Questa mattina il secondo soccorso: 59 persone, tra cui 4 donne e 12 minori, la bambina più piccola ha appena 20 giorni. I profughi, su una barca in ferro partite dalla Libia, sono soprattutto persone in fuga dalla guerra in Siria. Gli interventi di soccorso sono stati resi possibili dalle segnalazioni dell’aereo SeaBird di Sea Watch e di Alarm phone.

