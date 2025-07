Nazismo: Parrini (Pd), ‘scandaloso ricorso governo contro risarcimenti eccidio Falzano’

agenzia

Roma, 28 lug. “Suscita sdegno l’ennesimo esempio di ostruzionismo del governo contro i parenti delle vittime di crimini nazifascisti. L’ultimo episodio, di cui si è avuta notizia oggi, è la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia di chiedere all’Avvocatura dello Stato di appellare la sentenza con cui lo scorso 22 gennaio la dottoressa Cristina Colombo della II sezione civile del Tribunale di Arezzo ha condannato la Repubblica Federale di Germania a risarcire 17 tra figli, nipoti e pronipoti dell’Eccidio di Falzano nel Comune di Cortona”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

“Per inciso si tratta delle stesse persone alle quali con un clamoroso errore l’Agenzia delle Entrate all’indomani della suddetta sentenza di primo grado chiese il pagamento delle imposte salvo tornare precipitosamente indietro dopo un’ondata di proteste. Ormai l’intendimento del governo è chiaro: da una parte rifiutarsi di dare chiarimenti su quanto e come è stato fin qui utilizzato il fondo per i risarcimenti creato nel 2022 dal Governo Draghi, altrimenti non si spiega perché siano state fatte cadere nel vuoto ben sette mie interrogazioni parlamentari e numerose richieste ufficiali presentate in tal senso al Mef dal sottoscritto e da legali dei parenti delle vittime”.