Nba: Cleveland eguaglia la sua serie di 15 vittorie

agenzia

Indiana batte Milwaukee all'ultimo secondo con Haliburton

LOS ANGELES, 12 MAR – Cleveland ha battuto Brooklyn (109-104) ed ha eguagliato la sua serie record di 15 vittorie consecutive in Nba. Dopo essere rimasti in svantaggio per gran parte della partita e aver raggiunto il -18 nel terzo quarto, i Cleveland Cavaliers hanno recuperato e vinto nel quarto quarto. Nonostante alcune assenze importanti (Donovan Mitchell, Ty Jerome, De’Andre Hunter), Cleveland ha potuto contare sul suo leader Darius Garland (30 punti, 8 assist, 4 palle recuperate) e sulla coppia di interni Jarrett Allen (23 punti, 13 rimbalzi) ed Evan Mobley (21 punti, 9 rimbalzi, 6 assist), di fronte ai 27 punti di Cam Thomas. La miglior serie di Cleveland risaliva all’inizio della stagione in corso, quando i Cavaliers hanno accumulato una serie di 15-0 che li ha portati in cima alla Eastern Conference, dove si trovano con 55 vittorie e 10 sconfitte. Tra queste due serie, i Cavs avevano vinto 12 partite consecutive tra dicembre e gennaio. Avranno l’opportunità di migliorare questo record simbolico venerdì a Memphis contro i Grizzlies. A Indianapolis, i Pacers hanno offerto ai loro tifosi un finale di partita pazzesco contro i Milwaukee Bucks. In svantaggio di tre punti a soli 3,9 secondi dalla fine, hanno raddrizzato il match con una magia di Tyrese Haliburton, che ha realizzato un gioco da quattro grazie a un fallo fischiato a Giannis Antetokounmpo (19 punti, 17 rimbalzi). Il leader dei Pacers, autore di 14 punti in totale, non ha tremato sulla linea dei tiri liberi, regalando alla sua squadra un’inaspettata vittoria per 115-114. Washington è stata sonoramente battuta anche a Detroit (123-103) con 8 punti e 7 rimbalzi del centro Alexandre Sarr, mentre Bilal Coulibaly, che ha subito un infortunio al tendine del ginocchio lunedì, non ha giocato.

