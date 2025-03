Nba: Cleveland vince in rimonta a Boston

agenzia

Denver ferma la corsa di Detroit, stagione finita per Embiid

LOS ANGELES, 28 FEB – Nel loro quarto e ultimo scontro della stagione regolare, Cleveland e Boston, le due migliori squadre della Eastern Conference, hanno offerto un’altra partita intensa che si è conclusa a favore dei Cavaliers (123-116), sul campo dei Celtics. Cleveland ha avuto un inizio da incubo, con i campioni in carica in vantaggio 25-3 in cinque minuti, sulla scia di Jayson Tatum, inarrestabile prima dell’intervallo (46 punti, di cui 30 nel primo periodo, 16 rimbalzi, 9 assist). I Cavaliers, leader a Est (49-10) e con una serie di 9 vittorie, hanno risposto con la panchina e Ty Jerome (8 punti nel primo quarto), prima che i titolari trovassero il ritmo. Nonostante Jaylen Brown (37 punti), Cleveland è riuscita a rimontare nel quarto tempo grazie in particolare a Donovan Mitchell (41 punti), approfittando della scarsa prestazione della panchina dei Celtics (6 punti). I Denver Nuggets hanno interrotto la serie di 8 vittorie consecutive dei Detroit Pistons con una vittoria (134-119) nel Michigan. Denver ha rapidamente preso il largo prima di ampliare definitivamente il distacco nel terzo quarto, con Nikola Jokic in tripla doppia (23 punti, 17 rimbalzi, 15 assist) e Jamal Murray (31 punti). L’uomo in forma dei Pistons, Cade Cunningham, è stato discreto (11 punti con 3 tiri su 12, 5 assist), ma ha comunque realizzato una schiacciata da urlo contro Zeke Nnaji. A Memphis, un tiro dalla lunga distanza di OG Anunoby ha regalato ai New York Knicks una vittoria risicata contro i Grizzlies (114-113). I Lakers hanno vinto il derby di Los Angeles contro i Clippers (106-102) con una grande prestazione delle loro due stelle, Luka Doncic (31 punti) e LeBron James (28 punti, 13 rimbalzi). Gli Oklahoma City Thunder hanno battuto gli Atlanta Hawks (135-119), restando ampiamente in testa a Ovest (48-11) con 31 punti dell’immancabile Shai Gilgeous-Alexander. I Philadelphia 76ers hanno annunciato la fine della stagione per il loro perno americano-camerunense Joel Embiid, ancora tormentato dal dolore al ginocchio sinistro. Il trentenne MVP del 2023 ha giocato solo 19 partite in questa stagione ed è stato dichiarato “non idoneo a giocare per motivi medici”. Il campione olimpico ha già subito molteplici infortuni, al piede destro prima dell’inizio della sua carriera NBA, al ginocchio sinistro durante la sua stagione da esordiente, al ginocchio destro nel 2021, al viso e al pollice nel 2022, finché Jonathan Kuminga non gli è caduto sulla gamba nel gennaio 2024. Un’operazione non é bastata a liberarlo dal dolore.

