Nba: i Toronto Raptors ritirano la “15” di Vince Carter

Rookie dell'anno nel 1999 con la franchigia canadese

ROMA, 24 SET – I Toronto Raptors il prossimo 2 novembre ritireranno la maglia di Vince Carter, a distanza di anni dal suo addio alla franchigia. La scorsa settimana, i Brooklyn Nets, ex New Jersey Nets ai tempi di Carter, hanno annunciato che il numero 15 sarà appeso al soffitto del Barclays Center il 25 gennaio. I Toronto Raptors hanno seguito l’annuncio dei Nets di pochi giorni dopo. Toronto, dove Carter ha trascorso le sue prime sei stagioni in Nba, è sicuramente la franchigia in cui il suo esterno ha lasciato il segno. Rookie dell’anno nel 1999, 6 volte All-Star, ‘Vinsanity’ è una leggenda in Canada. Il suo numero 15 sarà la prima maglia ritirata dalla franchigia dell’Ontario. Carter ha annunciato il suo ritiro dalla Nba nel 2020.

