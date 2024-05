Nba: Indiana, Haliburton convocabile in gara 3 contro i Celtics

agenzia

Ha problema al tendine. Coach Carlisle spinge per il recupero

ROMA, 25 MAG – La guardia dell’Indiana All-Star Tyrese Haliburton. malgrado il problema al tendine, è stata elencata come “arruolabile” per la terza partita della finale della Nba Eastern Conference dei Pacers contro i Boston Celtics. Haliburton ha segnato 10 punti prima di partire nel terzo quarto della sconfitta dei Pacers 126-110 in gara-2 giovedì. L’allenatore dei Pacers, Rick Carlisle, ha detto che Haliburton, che ha subito un intewrvento al ginocchio sinistro nel mese di gennaio, stava già ricevendo un trattamento sulla sua gamba dolorante all’intervallo della partita di giovedì. Carlisle ha detto Haliburton anche subito test dopo aver preso un colpo al petto a rimbalzo con Jaylen Brown. I Pacers punteranno a ribaltare lo 0-2 nella serie al meglio di sette quando ospiteranno le partite tre e quattro.

