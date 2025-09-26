Nba: Lakers avanti con Redick, prolungato il contratto del coach

agenzia

In vista del via della stagione fiducia al tecnico 41enne

ROMA, 26 SET – I Lakers hanno rinnovato il contratto e il prolungamento con il coach JJ Redick, dopo una sola stagione alla guida dei gialloviola. Redick, 41 anni, ha portato la squadra ai playoff con 50 vittorie nella stagione regolare, al suo primo incarico in assoluto su una panchina NBA. “Crediamo che sia un grande allenatore, un coach di temperamento e che ci può aiutare davvero a perpetuare la cultura di eccellenza dei Lakers. Avere una visione a lungo termine ci aiuta a costruire questa squadra per il futuro”, ha detto Rob Pelinka, generale manager del quintetto californiano. La squadra intanto si prepara per la nuova stagione che inizierà il 4 ottobre. Redick si è unito ai Lakers nel 2024, firmando un contratto quadriennale da 432 milioni di dollari. Nel suo primo anno, ha guidato i Lakers al terzo posto nella Western Conference. Ma la squadra è stata eliminata al primo turno dei playoff da Minnesota, nonostante l’ingaggio a metà stagione di Luka Doncic e il solito LeBron James a primeggiare in campo.

