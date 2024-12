Nebbia e maltempo in Gb, ancora disagi per i voli

agenzia

Previsioni burrascose per Capodanno, attesi vento, piogge e neve

LONDRA, 30 DIC – Disagi per il quarto giorno di fila per il traffico aereo nel Regno Unito a causa della nebbia: in particolare nello scalo internazionale londinese di Gatwick, il secondo per dimensioni fra i sei dell’area attorno alla capitale britannica, dove si contano ormai a decine i voli cancellati. “Restrizioni temporanee” sono state imposte anche stamattina “a causa della scarsa visibilità”, ha dichiarato una portavoce dell’aeroporto, mentre si registrano numerosi ritardi e attese prolungate per i passeggeri. A peggiorare le cose, in un periodo d’intensi spostamenti e di grande afflusso turistico a cavallo fra le feste di Natale e quelle di Capodanno, vi sono le previsioni per i prossimi giorni del Met Office: che indicano – a partire da domani – condizioni di tempo burrascoso in diverse aree del Paese, a cominciare dalla Scozia, dall’Irlanda del Nord e dall’Inghilterra settentrionale. Per il primo dell’anno sono attese qua e là forti precipitazioni, con allerta neve in alcune aree e raffiche di vento fino a ben oltre 100 chilometri all’ora. Condizioni destinate a provocare intoppi al traffico, che hanno già indotto a cancellare precauzionalmente eventi festivi come la tradizionale marcia delle torce a Edimburgo e che, nel nord dell’isola, saranno accompagnate da fenomeni di gelo con calo delle temperature minime abbondantemente al di sotto dello zero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA