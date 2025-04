Negri Autogru, Parma: “Noleggio autogru e piattaforme aeree, innovazione e sicurezza in quota”

agenzia

– Fidenza – Parma, 3 aprile 2025.Nel settore cantieristico, ogni operazione di intervento richiede precisione, efficienza e massima sicurezza. Che si tratti di movimentare materiali, posizionare elementi strutturali o lavorare in quota, affidarsi ad un’azienda specializzata nel noleggio di autogru e piattaforme aeree è una scelta strategica per garantire un cantiere organizzato e produttivo.

“Forniamo ai nostri clienti mezzi e servizi che combinano sicurezza, efficienza ed innovazione tecnologica”, spiega Rossano Negri, titolare con il fratello Cristiano, dell’azienda Negri Autogru di Fidenza, in provincia di Parma. “Ogni cantiere ha esigenze specifiche, il noleggio di autogru e piattaforme aeree permette di avere sempre a disposizione soluzioni su misura per ogni progetto, abbattendo i costi di gestione e manutenzione. Un partner qualificato deve sempre assicurare: macchinari moderni e performanti, per adattarsi a qualsiasi esigenza operativa; rapidità di intervento, con mezzi pronti all’uso e assistenza immediata; operatori specializzati, capaci di gestire ogni manovra in totale sicurezza. Proprio per questo investiamo costantemente in mezzi di ultima generazione e formazione del personale, garantendo massima efficienza tecnologia e sicurezza, per cantieri senza imprevisti”.

Con un’esperienza di oltre sessant’anni nel settore, Negri Autogru si conferma un punto di riferimento in ambito edilizio, infrastrutturale ed industriale. L’azienda offre la possibilità di noleggiare autogru con capacità di sollevamento da 30 a 230 tonnellate in grado di operare fino a 100 metri di altezza e piattaforme aeree fino a 30 metri, ideali per lavori in quota in totale sicurezza. Non solo, l’azienda mette a disposizione modelli radiocomandati che assicurano massima precisione anche in spazi ristretti ed una manutenzione rigorosa, per garantire mezzi sempre efficienti e affidabili.

“Il nostro servizio su misura permette di noleggiare mezzi con operatore, in base alle competenze interne dell’azienda, pianificando il noleggio in modo flessibile con formule giornaliere, settimanali o a lungo termine”, prosegue Cristiano Negri. “Grazie ad una pianificazione ad hoc è possibile affrontare imprevisti e picchi di lavoro, garantendo continuità operativa senza interruzioni. L’uso di autogru e piattaforme aeree richiede inoltre il rispetto di rigidi standard di sicurezza – sottolinea – collaborare con un’azienda specializzata significa lavorare, non solo con mezzi certificati e costantemente controllati, ma avere anche a disposizione operatori formati e qualificati, aggiornati sulle procedure e sulle normative vigenti. Una combinazione vincente che consente di ridurre al massimo i rischi garantendo un ambiente di lavoro conforme alle normative”.

Affidarsi ad un partner competente per il noleggio di autogru e piattaforme aeree non è solo una scelta pratica, ma un vero investimento nella qualità del progetto. Un cantiere ben organizzato, con i mezzi giusti e il supporto di professionisti esperti, è la chiave per completare ogni lavoro nei tempi previsti, senza sprechi e con la massima sicurezza.