TAI’AN, Cina, 21 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Questo è un rapporto dell’ufficio di Shandong dell’Hong Kong Business Daily. Dall’inizio di quest’anno la città di Tai’an, nella provincia di Shandong, ha integrato i requisiti di uno sviluppo di alta qualità nell’intero processo di creazione di nuovi settori, migliorando costantemente la qualità, l’efficienza e la competitività complessiva dello sviluppo industriale. Da gennaio ad agosto le imprese industriali della città di dimensioni superiori a quelle stabilite hanno realizzato ricavi operativi di 189,2 miliardi di RMB e un utile totale di 6,41 miliardi di RMB, con un incremento annuo del 6,1%. Tra queste, l’industria manifatturiera di macchinari e apparecchiature elettriche ha raggiunto ricavi operativi di 28,56 miliardi di RMB, con un incremento annuo del 5,9%, e un utile totale di 1,81 miliardi di RMB, con un incremento annuo del 39,8%.

A partire dal 2022 Tai’an implementerà con vigore la strategia di rafforzamento della città attraverso una nuova industrializzazione, costruirà un moderno sistema industriale “441X”, accelererà la promozione delle quattro industrie pilastro – produzione di apparecchiature di fascia alta, nuovi materiali, prodotti alimentari moderni e industria chimica di fascia alta – e di quattro settori vantaggiosi – nuova energia, medicina e apparecchiature mediche, editoria e stampa, tessile e abbigliamento – nonché le industrie future “1+X” dell’economia digitale.

Tai’an sta inoltre sviluppando attivamente il nuovo settore energetico e costruendo una città di stoccaggio dell’energia con una capacità di decine di milioni di kilowatt. La capacità installata di nuova energia rappresenta il 57,5% della capacità installata totale di energia elettrica. È stato istituito un sistema preliminare di contabilità del valore ecologico dei prodotti con, rispettivamente, 17 campioni dell’industria manifatturiera a livello nazionale e 30 fabbriche green a livello nazionale.

Quest’anno la contea di Ningyang di Tai’an e la città di Xintai hanno ricevuto. rispettivamente. il titolo di “Contea avanzata e contea progressista per lo sviluppo di alta qualità dell’economia della contea nella provincia di Shandong nel 2023”. Il distretto di Mount Taishan e la contea di Dongping sono stati identificati come “contea pilota per lo sviluppo di alta qualità dell’economia della contea nella provincia di Shandong”.