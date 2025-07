Nel 2024 divenne calva perché depressa in carcere, ieri assolta

agenzia

Arrivò a pesare 40 chili e legale preoccupato chiese liberazione

NAPOLI, 11 LUG – Ha sempre negato la sua colpevolezza dall’accusa di spaccio di banconote false ma ugualmente finì in carcere dove, prostrata dalla detenzione, perse tutti i capelli arrivando a pesare appena 40 chilogrammi: ieri, lei e il compagno, a cui erano state rivolte le stesse accuse, sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” dal tribunale di Napoli (VI sezione penale, collegio A, presidente Antonio Palumbo) che così ha accolto le richieste formulate dalla Procura. Esattamente un anno fa, l’avvocato Gennaro De Falco, legale di Maria Minei e di Francesco Esposito, lanciò un appello, preoccupato per le condizioni di salute della donna, e sul caso si registrarono diversi commenti, tra cui quelli dei garanti dei detenuti. Il processo vedeva imputati i presunti componenti di una banda di falsari napoletani ritenuta particolarmente specializzata alcuni dei quali ieri sono stati assolti, come Minei ed Esposito, altri invece condannati a pene che variano tra i tre anni e mezzo e due anni e otto mesi di reclusione.

