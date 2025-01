agenzia

A dicembre il calo di vendite è stato del 4,93%

TORINO, 02 GEN – Il 2024 si è concluso con 1.558.704 immatricolazioni di auto in Italia, lo 0,5% in meno del 2023. A dicembre 2024 le auto vendute sono state 105.715, il 4,93% in meno dello stesso mese dell’anno precedente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA