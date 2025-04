Nel 2024 scontri in 322 manifestazioni, feriti 258 poliziotti

agenzia

Aumentano ammonimenti per stalking, 23 arresti per terrorismo

ROMA, 10 APR – Per le esigenze di ordine pubblico del 2024 è stata disposta la movimentazione in ambito nazionale di 510.862 unità di rinforzo dei reparti mobili. Si sono registrate 12.302 manifestazioni di spiccato interesse per l’ordine pubblico, di cui 4.610 su temi politici, 4.187 a carattere sindacale-occupazionale, 269 studentesche, 185 sulle problematiche dell’immigrazione, 854 a tutela dell’ambiente, 1.874 a carattere antimilitarista e 323 su altre tematiche. Nel corso di 322 eventi si sono verificate turbative dell’ordine pubblico: 16 persone sono state arrestate e 2.069 denunciate in stato di libertà, mentre 258 tra uomini e donne della Polizia di Stato hanno riportato lesioni varie. I dati sono contenuti nel numero della rivista Poliziamoderna, diffusa in occasione del 173/o anniversario della fondazione del corpo. Nel 2024 le Sale operative della Polizia hanno gestito 4.351.509 chiamate pervenute al numero di emergenza: 1.244.664 gli interventi complessivi delle volanti. I dispositivi di controllo del territori hanno consentito l’arresto di 8.602 persone e la denuncia di 47.293. Nel 2024 si segnala un incremento del 40% rispetto all’anno precedente dei Daspo; in particolare sono cresciuti quelli emessi ‘fuori contesto’, cioè non per le manifestazioni sportive, con un aumento dei provvedimenti volti al contenimento degli episodi di violenza in contesti urbani. In crescita del 100% poi i divieti di accesso alle aree urbane. È stato registrato, inoltre, un aumento del 30% degli ammonimenti adottati dai questori nei confronti degli autori di comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui, nonché delle condotte di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Incrementate del 47% le proposte di sorveglianza speciale nei confronti di soggetti maltrattanti o autori di condotte di stalking. Gli arresti per terrorismo sono stati 23: 11 jihadisti; 11 riconducibili a formazioni di matrice etnico-indipendentista e marxista-leninista; 1 per traffico di armamenti di guerra. Per quanto riguarda l’estremismo di sinistra sono stati deferiti all’autorità giudiziaria 2.051 persone (8 in stato di arresto). Per l’estremismo di destra le Digos hanno eseguito 29 misure cautelari e denunciato 296 persone. Capitolo tifoserie violente: sono state arrestate 115 persone e 1.721 sono state deferite in stato di libertà. Numerosi i sequestri di materiale pericoloso. I poliziotti feriti sono stati 134. Il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online ha coordinato 2.828 investigazioni e indagato 1.184 persone. Sono stati analizzati i contenuti di 42.231 siti internet e inseriti 2.775 spazi web illeciti nella black list per inibirne l’accesso dal territorio italiano. Particolarmente significativi i dati relativi ai casi di adescamento online: dei 374 eventi delittuosi trattati, 207 hanno riguardato minori della fascia di età 10-13 anni. Sono stati, invece, 103 i minori denunciati per condotte riconducibili al fenomeno del cyberbullismo e 323 i casi complessivamente trattati, che hanno interessato principalmente la fascia di età 14-17 anni. Sui reati on line sono 9.300 i casi trattati di stalking, minacce, molestie, sextortion, sostituzione di persona, illecito trattamento di dati personali, hate speech e propositi suicidari, per i quali sono state indagate 1.393 persone.

