Nel cuore del Molise Fornelli diventa il ‘paese dei bitcoin’

Spesa in crypto nei negozi e un monumento celebrativo

FORNELLI, 09 MAG – Conta circa 1800 abitanti e una trentina di attività commerciali, tutte che da circa una settimana accettano pagamenti anche tramite Bitcoin. E’ Fornelli, nel cuore del Molise, in provincia di Isernia da cui dista una ventina di minuti. Membro dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e da qualche anno anche uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Fornelli ospita il primo monumento in Italia dedicato al fondatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, con l’ambizione di diventare il “paese dei bitcoin”. Tutto nasce da un’idea del crypto-artist Mattia Pannoni, fornellese doc. “Una mia idea condivisa con il sindaco, Giovanni Tedeschi – racconta all’ANSA Pannoni – Oltre che crypto-artist sono un bitcoiner e volevo che questa tecnologia potesse raggiungere quante più persone possibile”. In Italia anche Rovereto (Trento) ha abbracciato la tecnologia Bitcoin, ma “Fornelli – precisa Pannoni – ha il tasso di adozioni più alto al mondo nel rapporto con il numero di abitanti”. Il monumento, inaugurato una settimana fa, è una statua in acciaio inox, installata al belvedere. Se la si guarda frontalmente sembra scomparire: “Un effetto che ho voluto creare – spiega l’artista – perché Satoshi è scomparso nel nulla, tanti anni fa, e nessuno ne conosce l’identità”. Sulle colline molisane, per visitare questo borgo e pagare in bitcoin, sono già arrivati turisti da Spagna e Svizzera. “E’ già una risposta importante – commenta Pannoni – I canali social di Fornelli negli ultimi giorni hanno avuto milioni di visualizzazioni”.

