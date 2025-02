Nel piano di Banco Bpm 7,7 miliardi di utile e 7 ai soci

agenzia

Nel periodo 2024-2027. L'anno scorso utile di 1,9 miliardi

MILANO, 12 FEB – Banco Bpm ha approvato il nuovo piano industriale che punta a realizzare utili netti cumulati nel periodo 2024-2027 superiori a 7,7 miliardi, nonostante il forte calo dei tassi di interesse, e ad assicurare ai soci una remunerazione complessiva superiore ai 7 miliardi, di cui oltre 6 miliardi garantiti indipendentemente dal trattamento regolamentare relativo all’acquisizione di Anima. L’obiettivo al 2027 è di realizzare 2,15 miliardi di utili, grazie alla crescita ‘stand alone’ del Banco (1,95 miliardi) e all’integrazione di Anima (0,2 miliardi). Il gruppo bancario ha intanto chiuso il 2024 con un utile netto di 1,9 miliardi di euro, in crescita del 52% sull’esercizio precedente, e con un utile netto rettificato salito del 18% a 1,7 miliardi, superiore del 24% rispetto alla guidance 2024 e del 13% rispetto al target 2026. E’ stato deliberato un dividendo di 1 euro ad azione, con una percentuale di utile destinato a cedola (pay-out) dell’80%, in crescita rispetto al 67% del 2023. Nel 2024 sono stati distribuiti dividendi per 1,5 miliardi, 650 milioni in più dell’anno prrecedente

