Nel portabagagli stock di cocaina e hashish, arrestato

Ventenne italiano a Porto Recanati con 6 chili e mezzo di droga

PORTO RECANATI (MACERATA), 18 GEN – Mezzo chilo di cocaina e circa 6 chili di hashish nascosti nel portabagagli. E’ quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile di Macerata a Porto Recanati (Macerata), il 15 gennaio scorso, che hanno arrestato un 20enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. L’attività di indagine è partita dopo che i poliziotti hanno notato un’auto circolare a velocità sostenuta per le vie di Porto Recanati. Il controllo operato sulla targa ha permesso di accertare che al conducente era stata da poco ritirata la patente. Il mezzo è stato fermato, il giovane identificato. Non è sfuggito il nervosismo del giovane, tanto da indurre gli agenti ha effettuare una perquisizione del veicolo. Nel portabagagli è stato ritrovato tutto lo stupefacente, già diviso e pronto per essere ceduto e sequestrato. Il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, portato al carcere di Montacuto di Ancona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

