Nel primo trimestre aumenta il credito al consumo, +5,9%

Dati Assofin-Crif-Prometeia, tasso di default stabile all'1,4%

MILANO, 25 GIU – Dopo l’incremento registrato nel 2024, le erogazioni di credito al consumo crescono anche nel primo trimestre dell’anno, con un aumento del 5,9%, sostenute in particolare dai prestiti personali (+12,6%) e dalla buona performance della cessione del quinto (+7,6%). Lo rileva la 58esima edizione dell’Osservatorio credito al dettaglio Assofin-Crif-Prometeia. Secondo la ricerca, nei primi tre mesi del 2025 accelerano anche i flussi di mutui immobiliari alle famiglie (+50,2%), con la decisa ripresa delle erogazioni di mutui per acquisto abitazione (+46,9%) e la nuova impennata delle surroghe (+107,7%). Cresce in generale il sostegno del credito alla transizione ecologica delle famiglie: aumenta l’incidenza dei mutui immobiliari per l’acquisto di case green e, parallelamente, cresce la quota di finanziamenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione e alla mobilità sostenibile. La rischiosità rimane contenuta, con il tasso di default del credito alle famiglie fermo all’1,4% a marzo 2025. “In un quadro di incertezza a livello globale, le prospettive del settore sono di una crescita stabile, con livelli di rischio sotto controllo”, spiegano Assofin, Crif e Prometeia.

