Nel Varesotto giovani contro agenti, cori contro governo

agenzia

Poliziotti volevano identificare 2 persone,glielo hanno impedito

BUSTO ARSIZIO (VARESE), 11 GEN – Rivolta di piazza contro la polizia di Stato. A Busto Arsizio (Varese) ieri sera è accaduto quanto già visto in piazza Duomo a Milano a Capodanno. Le volanti sono intervenute in piazza Garibaldi per bloccare due giovani che stavano cercando di fermate le auto in transito lanciando bottiglie, insultando e minacciando. All’arrivo dei poliziotti un gruppo di 30, forse 40 giovani, per la maggior parte stranieri, si è radunato e si è frapposto tra gli agenti e le due persone che la Polizia intendeva identificare. Sono così iniziati cori contro la polizia, il governo e l’Italia. La situazione ha impedito ai poliziotti presenti di intervenire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA