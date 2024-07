Nel weekend calo bollini rossi per ondate calore, 11 e 9 città

agenzia

Aggiornamento bollettino ministero Salute per sabato e domenica

ROMA, 20 LUG – Oggi e domani scendono a 11 e 9, rispetto alle 17 di venerdì, le città contrassegnate dal bollino rosso. Lo riporta l’aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Sabato 20 luglio le città con bollino rosso sono 11: Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica scendono ulteriormente a 9: le stesse città di sabato meno Rieti e Viterbo contrassegnate invece dal bollino giallo. E tornano, sempre domenica, le città bollino verde, quelle di livello zero di rischio, totalmente assenti in questi giorni: sono Brescia, Milano e Torino. “Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, spiega il ministero della Salute.

