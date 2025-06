Nel weekend torna l’anticiclone, temperature in aumento

agenzia

iLMeteo.it, persistono i temporali nei prossimi giorni

ROMA, 19 GIU – Un weekend con l’anticiclone in rimonta e con le temperature che riprenderanno a salire fino a circa 31-33°C, con picchi più alti in Toscana e sul versante ligure e tirrenico e temporali notturni. Ma nei prossimi giorni persistono anche le piogge. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Oggi è previsto maltempo in Sicilia con altri acquazzoni, attesi a macchia di leopardo anche sul Lazio e sul Sud peninsulare. “Venerdì – afferma Tedici – troveremo ancora dei temporali in Sicilia e alcuni rovesci di calore sulle Alpi mentre nel weekend, che segna l’inizio dell’Estate, sono in arrivo tuoni e fulmini serali-notturni”. Dal pomeriggio di sabato 21 sono previsti temporali al Nordovest, specie in Piemonte, in successiva discesa serale verso il settore ligure, in particolare tra il Levante e la Toscana. Nella notte, poi, questi temporali estivi si sposteranno verso il Lazio e le coste tirreniche centrali in generale. Domenica, dal mattino, sole e cieli azzurri su tutto lo Stivale ma già da lunedì tornerà il caldo afoso. Nel dettaglio: – Giovedì 19: Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato, temporali sul Lazio. Al Sud: temporali forti in Sicilia e sui rilievi. – Venerdì 20: Al Nord: sole e caldo ancora in aumento; temporali sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: temporali in Sicilia e sui rilievi. – Sabato 21: Al Nord: temporali al Nord-Ovest dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato, molto caldo; temporali in serata sulle regioni tirreniche. Al Sud: soleggiato. Tendenza: domenica serena, prossima settimana con caldo africano in intensificazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA