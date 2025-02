Nell’Eurozona sale la manifattura, Pmi composito stabile a 50,2

agenzia

A febbraio in calo i servizi

MILANO, 21 FEB – La produzione dell’Eurozona resta in marginale espansione. L’indice Hcob Pmi composito, elaborato da S&P Global, a febbraio si attesta a 50,2 punti, invariato rispetto a gennaio. Segnali di ripresa si registrano sul fronte della manifattura con l’indice Pmi che sale a 47,30 punti, rispetto ai 46,60 punti di gennaio. In flessione l’andamento dei servizi con l’indice Pmi che scende a 50,70 punti, rispetto ai 51,30 di gennaio. Entrambi i dati sono migliori delle attese del mercato. Anche se le aziende dell’eurozona continuano a prevedere una crescita dell’attività economica per l’anno, l’ottimismo di febbraio è sceso ai “minimi in tre mesi, restando inferiore alla media seriale e con un calo della fiducia sia nel manifatturiero che nel terziario”, spiega una nota. In Francia l’indice Hcob Composite Pmi scende a 44,5 punti, rispetto ai 47,6 punti di gennaio. L’indice relativo alla manifattura sale a 45,5 punti, rispetto ai 45 punti di gennaio. Il dato dei servizi a febbraio scende a 44,5 punti, rispetto ai 48,2 del mese precedente. In Germania il Pmi composite si è attestato a 51 punti, in crescita rispetto ai 50,5 di gennaio. Il settore manifatturiero sale a 46,10 punti, rispetto ai 45 del mese precedente. Il dato relativo ai servizi è in flessione a 52,20 punti, rispetto ai 52,50 di gennaio.

