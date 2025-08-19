Neonati morti in ospedale, la Procura nomina due consulenti

agenzia

Indagini a Bolzano, acquisita documentazione dal Nas

TRENTO, 19 AGO – La Procura di Bolzano ha nominato due consulenti per le analisi relative ai decessi di due neonati prematuri morti la settimana scorso nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano. Si tratta di uno specialista in medicina legale e uno specialista in malattie infettive. Intanto, informa sempre la Procura, “i Carabinieri del Nas hanno proceduto all’acquisizione della documentazione ritenuta utile alla ricostruzione dei fatti”. L’autopsia sui due corpicini, al momento congelati, avverrà all’esito di questa fase preliminare.

