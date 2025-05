Neonati sepolti, Chiara a giudizio per tutti i reati

agenzia

La prima udienza è stata fissata per il 30 giugno

PARMA, 23 MAG – Chiara Petrolini andrà a processo in Corte di assise a Parma, per tutti i reati contestati, con prima udienza fissata per il 30 giugno alle 9.30. Lo ha deciso la Gup Gabriella Orsi, nell’udienza preliminare per la 21enne di Traversetolo accusata di aver ucciso con premeditazione e sepolto i due figli neonati, nel giardino di casa. Il primo parto è del 12 maggio 2023, il secondo del 7 agosto 2024. Secondo l’accusa li avrebbe assassinati appena nati, al termine di gravidanze di cui tutti erano all’oscuro.

