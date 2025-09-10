Neonati sepolti: posata lapide ‘Per sempre nei nostri cuori’

agenzia

Lunedì incarico per la perizia psichiatrica di Chiara Petrolini

PARMA, 10 SET – “Per sempre nei nostri cuori” recita la scritta sulla lapide, accanto sono stati posati un mazzo di fiori, due pupazzetti da un lato, due angioletti dall’altro. Angelo Federico e Domenico Matteo Granelli, i due neonati partoriti e sotterrati nel giardino di casa da Chiara Petrolini, riposano nel piccolo cimitero di Bannone, a pochi chilometri da Traversetolo (Parma). La benedizione delle salme e la sepoltura erano avvenute in forma privata nel marzo scorso, una cerimonia intima che aveva lasciato in sospeso la posa definitiva della lastra di marmo sull’avello. Di recente, rivela 12TvParma, è stata aggiunta una lapide con l’iscrizione commemorativa, i nomi dei due bimbi e le date di nascita. Nel gennaio scorso Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara, aveva firmato contemporaneamente l’atto di nascita e quello di morte, scegliendo i nomi dei figli e dando loro il suo cognome, anche Chiara aveva partecipato al procedimento, davanti al Tribunale civile di Parma. Il primo parto risale al 12 maggio 2023, il secondo al 7 agosto 2024. I resti del secondo figlio (Angelo Federico) sono stati trovati per caso due giorni dopo, quando la ragazza e la famiglia erano in vacanza negli Stati Uniti. Da lì sono scattate le indagini che hanno portato al ritrovamento da parte dei carabinieri del cadavere del primogenito (Domenico Matteo), qualche settimana dopo. Lunedì prossimo, 15 settembre, in Corte di assise a Parma è in programma una nuova udienza del processo a carico della ragazza per il duplice omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli. Verrà conferito l’incarico per la perizia psichiatrica sulla giovane, da circa un anno ai domiciliari, previste anche le deposizioni dei primi testimoni.

