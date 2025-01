Neonato trovato morto in una culla termica di una chiesa a Bari

agenzia

Parroco: 'Il mio cellulare collegato non ha squillato'

BARI, 02 GEN – Il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato questa mattina nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco, a Bari. Chi lo ha lasciato non avrebbe chiuso la porta della stanza che custodisce la culla e questo non avrebbe fatto scattare l’allarme. “Sono a Roma – spiega all’ANSA don Antonio Ruccia, parroco della chiesa – ma il mio cellulare collegato alla culla non ha squillato”. Il mancato allarme fa supporre anche che il piccolino sia stato sistemato all’interno della culla quando era già morto. Sull’accaduto indaga la polizia.

