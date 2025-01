Nessuna revisione del processo per poliziotto condannato per G8

agenzia

Giudici Milano, 'inammissibile l'istanza di Francesco Gratteri'

MILANO, 16 GEN – E’ stata dichiarata “inammissibile” la richiesta di revisione del processo presentata dalla difesa di Francesco Gratteri, l’ex super poliziotto che fu condannato in via definitiva nel 2012 a 4 anni per falso aggravato per i fatti della scuola Diaz durante il G8 a Genova nel 2001, quando era direttore del Servizio centrale operativo della Polizia. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, collegio presieduto da Francesca Vitale, come aveva chiesto anche la Procura generale guidata da Francesca Nanni, con la sostituta pg Paola Pirotta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA