Nestlé licenzia Freixe e nomina Philipp Navratil nuovo ceo

agenzia

Via predecessore dopo indagine su relazione sentimentale

MILANO, 01 SET – Nestlé ha nominato Philipp Navratil come nuovo ceo, a seguito del licenziamento con effetto immediato di Laurent Freixe. L’allontanamento di Freixe fa seguito a un’indagine su una relazione sentimentale non dichiarata con una sua diretta subordinata, che ha violato il codice di condotta aziendale di Nestlé. In linea con le migliori pratiche di corporate governance, il cda ha ordinato un’indagine che è stata supervisionata dal presidente Paul Bulcke e dal Lead Independent Director Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno indipendente. “Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio in Nestlé”, sottolinea in una nota Bulcke. “Philipp” Navratil “è noto per i suoi risultati impressionanti ottenuti in contesti difficili. Il consiglio è fiducioso che porterà avanti i nostri piani di crescita e accelererà gli sforzi di efficienza. Non cambieremo rotta sulla strategia e non perderemo il ritmo delle prestazioni”, aggiunge Buclke.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA