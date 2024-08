Nestlè paga in Borsa il cambio a sorpresa del suo ceo

agenzia

Analisti:'In calo fino al 4% sui timori di un taglio alle stime'

MILANO, 23 AGO – Il cambio a sorpresa del ceo di Nestlè, l’uscita di Mark Schneider e la sua sostituzione dal 1 febbraio con Laurent Freixe (una scelta interna) non piace al mercato e in Borsa cede il 2,55% ma in avvio di seduta è arrivato a perdere fino al 4 per cento. Non è il primo manager (specie nel settore dei beni di consumo) ad essere stato messo alla porta in un momento in cui le aziende lottano per convincere gli acquirenti a tornare ai marchi premium dopo un periodo di alta inflazione e di stretta sui costi, fanno notare gli analisti che temono sia in arrivo un taglio delle linee guida finanziarie per il gruppo svizzero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA