Netanyahu a Macron, limiti alle armi rafforza solo l’Iran

Presidente francese,'sostegno incrollabile ma è tempo di tregua'

ROMA, 06 OTT – “Le restrizioni alle armi a Israele rafforzano solo l’asse del terrore dell’Iran”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una telefonata al presidente francese Emmanuel Macron all’indomani di un duro botta e risposta a distanza tra i due. Le operazione dell’Idf contro Hezbollah – ha aggiunto Netanyahu secondo quanto riferito dal suo ufficio e citato dai media israeliani – “creano l’opportunità di cambiare la realtà in Libano verso la stabilità, la sicurezza e la pace nell’intera regione”. “L’impegno della Francia per la sicurezza di Israele è incrollabile”, ha assicurato da parte sua il presidente francese Macron, affermando però allo stesso tempo che “è arrivato il momento per il cessate il fuoco” a Gaza e in Libano.

