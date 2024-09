Netanyahu ai libanesi, ‘lasciate le zone degli attacchi’

agenzia

'Terminata l'operazione, potrete tornare nelle vostre case'

ROMA, 23 SET – Benyamin Netanyahu si rivolge ai cittadini libanesi invitandoli ad abbandonare le zone di conflitto. “Tiratevi fuori dai guai ora, non lasciate che Hezbollah metta in pericolo le vostre vite e quelle dei vostri cari”, dice il premier israeliano. “Una volta terminata la nostra operazione, potrete tornare sani e salvi alle vostre case”, prosegue nel messaggio in cui denuncia che “per troppo tempo, Hezbollah vi ha usato come scudi umani. Ha piazzato razzi nei vostri salotti e missili nei vostri garage”. “Quei razzi sono puntati sulle nostre città”. E per “difendere il nostro popolo dobbiamo eliminare queste armi”, aggiunge.

