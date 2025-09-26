Netanyahu all’Onu, accuse di genocidio senza fondamento

agenzia

Respinge accuse di affamare gente a Gaza: 'Hamas ruba il cibo'

NEW YORK, 26 SET – “Le accuse di genocidio contro Israele sono senza fondamento. Abbiamo chiesto agli abitanti di Gaza City di andarsene, facciamo tutto quello che è possibile per non colpire gli abitanti, chi compie un genocidio si comporta così? E dicono che affamiamo la popolazione di Gaza, è colpa di Hamas che ruba il cibo”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando all’Assemblea Generale dell’Onu.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA