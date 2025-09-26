Netanyahu chiede a Idf di trasmettere a Gaza suo discorso a Onu

agenzia

Media, 'una direttiva per installare altoparlanti'

ROMA, 26 SET – L’ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all’Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il suo discorso all’Onu, previsto per oggi. Lo riporta Channel 12 citando fonti dell’esercito che osservano come l’iniziativa potrebbe rappresentare un rischio operativo per i combattenti che saranno costretti ad abbandonare le difese e le aree in cui si trovano per poter installare gli altoparlanti. La direttiva infatti potrebbe indurre i combattenti a abbandonare le posizioni difensive in cui si trovano, il che – per le fonti – potrebbe metterli a rischio.

