Netanyahu dà via libera alla squadra negoziale per fase 2

agenzia

Saar,'delegazione andrà al Cairo per vedere se si può discutere'

ROMA, 27 FEB – La squadra negoziale israeliana andrà al Cairo dopo l’approvazione del primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo riferisce l’ufficio del premier, come riporta Haaretz. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha poi precisato che “la nostra delegazione andrà al Cairo e vedranno se abbiamo un terreno comune su cui negoziare”. “Abbiamo detto che siamo pronti ad estendere il quadro della fase uno in cambio del rilascio di altri ostaggi”, ha detto Sa’ar in una conferenza stampa a Gerusalemme dopo l’incontro con il suo omologo ceco Jan Lipavsky, come riporta il Times of Israel. “Se è possibile, lo faremo. Sarà meglio parlarne a lungo dopo il ritorno della delegazione dal Cairo”.

