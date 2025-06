Netanyahu, ‘decisione Trump coraggiosa, cambierà la storia’

agenzia

Premier israeliano, io e Trump diciamo, prima la forza, poi pace

ROMA, 22 GIU – In un video appena pubblicato in inglese, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’attacco agli impianti nucleari iraniani. “La decisione di Trump è coraggiosa e cambierà la storia”, ha affermato il primo ministro. “Io e il presidente Trump – ha sottolineato – diciamo spesso, ‘la pace attraverso la forza’. Prima viene la forza, poi viene la pace. E stasera il presidente Trump e gli Stati Uniti hanno agito con molta forza”.

