Netanyahu, determinati a raggiungere tutti gli obiettivi

agenzia

Videomessaggio per il capodanno ebraico

ROMA, 22 SET – “Continueremo ad agire con determinazione finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi della guerra, per garantire il nostro futuro nella nostra meravigliosa terra”: lo afferma il premier Benjamin Netanyahu nel suo messaggio di Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. Lo riporta il Times of Israel. “Le nostre forze stanno ora operando con grande forza nella Striscia di Gaza per sconfiggere definitivamente Hamas e riportare a casa tutti i nostri ostaggi”, ha aggiunto “E così facendo, apriremo anche la strada all’espansione del cerchio della pace”, sostiene Netanyhu preparando il terreno a ulteriori accordi di pace regionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA