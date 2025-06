Netanyahu, ‘due corpi di ostaggi recuperati a Gaza’

agenzia

Uno di loro è Yair Yaakov, l'altro nome non è stato reso noto

ROMA, 11 GIU – Le truppe dell’Idf hanno recuperato il corpo dell’ostaggio ucciso Yair Yaakov durante un’operazione a Gaza. Lo ha annunciato il figlio Yagil, citato dal Times of Israel. Successivamente, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha riferito che le truppe israeliane hanno recuperato anche il corpo di un secondo ostaggio, ucciso nella Striscia. Il nome del secondo ostaggio non è ancora stato reso pubblico. Yaakov, 59 anni, è stato rapito dal kibbutz Nir Oz nell’attacco del 7 ottobre 2023, insieme alla sua compagna, Meirav Tal, e i figli Or e Yagil, questi ultimi tre rilasciati in seguito a un accordo con Hamas a novembre 2023. Yaakov è stato assassinato durante l’attacco del 7 ottobre e la sua morte è stata confermata dall’Idf nel febbraio 2024. “Insieme a tutti i cittadini israeliani, io e mia moglie esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari”, ha detto Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. Anche il secondo ostaggio è stato rapito a Nir Oz durante l’attacco del 7 ottobre 2023.

