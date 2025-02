Netanyahu, ‘grazie Trump per sanzioni alla Cpi’

agenzia

'Dopo la campagna spietata della Corte contro Israele'

ROMA, 07 FEB – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato oggi su X il presidente statunitense Donald Trump per la sua “coraggiosa” decisione di imporre sanzioni alla Corte penale internazionale (Cpi) e al suo personale. “Grazie, Presidente Trump, per il suo coraggioso ordine esecutivo sulla Cpi. Difenderà l’America e Israele da un tribunale corrotto, antiamericano e antisemita, che non ha alcuna giurisdizione o base per impegnarsi in azioni legali contro di noi”, si legge nel post. “La Corte penale internazionale ha condotto una campagna spietata contro Israele come prova per un’azione contro l’America. L’ordine esecutivo del Presidente Trump protegge la sovranità di entrambi i Paesi e i suoi coraggiosi soldati. Grazie, Presidente Trump”, ha aggiunto Netanyahu.

