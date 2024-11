Netanyahu: ‘Guerra intensa se Hezbollah non rispetta tregua’

agenzia

Se ci sarà violazione, non opereremo più chirurgicamente'

TEL AVIV, 28 NOV – Nella sua prima intervista dopo il cessate il fuoco in Libano, il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, afferma che se Hezbollah non rispetterà le regole, ci sarà una “guerra intensa”. “Ho dato istruzioni all’Idf: se ci sarà una violazione massiccia dell’accordo, non opereremo chirurgicamente come stiamo facendo ora, ma ho ordinato una guerra intensiva”. Netanyahu ha rilasciato un’intervista alla tv di destra (vicina al premier) Channel 14. Il premier ha affermato che il cessate il fuoco in Libano “potrebbe essere breve” e che Israele “lo ha imposto fin dal primo giorno”. Alla domanda sul perché Israele non stia creando una zona cuscinetto nel Libano meridionale, Netanyahu ha fatto notare che “la minaccia di un’invasione di terra è stata rimossa”. Gli abitanti del nord “torneranno gradualmente, quando riterremo che ciò sia corretto”. Sul programma nucleare iraniano ha affermato: “Farò di tutto affinché l’Iran non abbia il nucleare”.

