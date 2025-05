Netanyahu, Idan libero grazie a pressione militare e Trump

agenzia

'Momento molto emozionante, è tornato a casa'

TEL AVIV, 12 MAG – “È un momento molto emozionante, Idan Alexander è tornato a casa. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla nostra pressione militare e alla pressione diplomatica esercitata dal Presidente Trump. Oggi ho parlato con il Presidente Usa. Mi ha detto: ‘Sono impegnato con Israele. Sono impegnato a continuare a lavorare con te in stretta collaborazione’ per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra: liberare tutti gli ostaggi e sconfiggere Hamas. Questi due obiettivi vanno di pari passo. Sono strettamente collegati”. Lo ha dichiarato il premier israeliano in una nota diffusa dal suo ufficio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA